

Ника Гварамия: Время спасать Родину, а не аплодисментов, время борьбы, а не наслаждения процессом

24.12.2024 17:08





Вполне понятно, что народу (как источнику власти) власть ему должна вернуть нынешняя власть, её укравшая. Однако, нельзя, чтобы политический класс, фактически, сам уничтожил себя. Никаких комплексов у сегодняшней оппозиции быть не должно, напротив, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров „Коалиции за перемены” Ника Гварамияя.



По его словам, время спасать Родину, а не аплодисментов.



„На протесте на улицах ничего важного - вполне понятно, что народу (как источнику власти) власть ему должна вернуть нынешняя власть, её укравшая. Однако, нельзя, чтобы политический класс, фактически, сам уничтожил себя. Никаких комплексов у сегодняшней оппозиции быть не должно, напротив. Кто бы что не говорил, будь то стоящий на улице или сидящий дома перед камерой.



Нам нужны четкие политические решения, а не размытые эмоциональные тексты, которые тешат сердце и не выходят (максимум) за аплодисменты. Сейчас не время нравиться себе во время процесса, сейчас процесс должен понравиться тебе. Время спасать Родину, а не аплодисментов. Время борьбы, а не наслаждения процессом. Режим сам не падет, его нужно смести“, - пишет Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





