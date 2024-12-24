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Майя Санду принесла президентскую присягу
24.12.2024 17:31
Майя Санду принесла президентскую присягу, - указанную информацию распространяют СМИ Молдовы.
Майя Санду официально заняла должность президента страны на второй срок.
Как заявила в своем выступлении после принесении присяги Майя Санду, невзирая на кризисы последних лет и вторжение России в Украину Молдова смогла сохранить мир и демократию.
«Во время своего первого мандата я неустанно трудилась, и я продолжу делать это с еще большим рвением и энергией. По прошествии четырех лет могу сказать, что мы смогли сделать то, что не было сделано за 30 лет нашей независимости. Не будем забывать, что значит наша Молдова – наследие, оптимизм, борьба, развитие, организация, воля и амбиция», - заявила Санду.
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