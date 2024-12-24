

Совет Европы обсудит отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Грузии

24.12.2024 18:58





Парламентская ассамблея Совета Европы (PACE) рассмотрит отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Грузии на зимней сессии 25 января.



Доклад был подготовлен 28 ноября Юлианом Буллаем (Румыния, ALDE), возглавлявшим 32-членную многостороннюю делегацию, наблюдавшую за выборами 26 октября.



В отчете ставится под сомнение достоверность официальных результатов парламентских выборов.



«Наши выводы, основанные на наблюдениях за предвыборной кампанией, днем голосования и отчетах местных наблюдателей, вызывают обеспокоенность в отношении корректности результатов выборов, отражают ли они подлинное волеизъявление избирателей. Существуют серьезные сомнения, соответствовала ли избирательная среда условиям для справедливых выборов, позволяя избирателям делать осознанный выбор без запугивания и давления. Это нашло отражение в реакции оппозиции и гражданского общества, которые выразили глубокое недоверие к результатам выборов и продолжают их не признавать», — говорится в отчете.



Согласно оценке докладчика, выборы 26 октября 2024 года проходили в условиях высокой поляризации политической и медийной среды, с использованием языка ненависти в отношении оппозиции и гражданского общества. Особое беспокойство вызывает организованная практика запугивания, особенно в сельской местности, а также публичные заявления правящей партии о запрете основных оппозиционных сил.



В отчете также упоминаются следующие проблемы, которые ставят под сомнение легитимность выборов:



- нарушения тайны голосования, зафиксированные почти на четверти посещенных международными наблюдателями участков;



- политизация государственных институтов;

- использование административных ресурсов в интересах правящей партии;

- систематическое запугивание активистов и избирателей;

- атмосфера слежки на избирательных участках, вызванная установкой камер правящей партией;

- демократический регресс, обусловленный последними изменениями в законодательстве.



Парламентская ассамблея настоятельно призывает власти устранить указанные проблемы для соответствия избирательного процесса европейским стандартам.



В отчете также упоминается нападение на автомобиль миссии PACE:



«На избирательном участке в селе Бодбе, район Сигнахи, произошел неприемлемый инцидент. Группа из около 40 агрессивных мужчин намеренно повредила автомобиль наблюдателей. Были проколоты шины, а затем, симулируя аварию, злоумышленники столкнули поврежденный автомобиль с другим транспортным средством, чтобы скрыть намеренные повреждения», — говорится в документе.



Издание «Нетгазети» направило запрос в Министерство внутренних дел Грузии относительно хода расследования инцидента, однако на момент публикации ответа не получило.





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