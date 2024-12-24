

Миссия ПАСЕ упомянула в отчете инцидент с повреждением автомобиля ее наблюдателей

24.12.2024 19:25





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Грузии 25 января в ходе зимней сессии.



Отчет о наблюдениях Парламентской ассамблеи от 28 ноября был подготовлен Юлианом Булай (Румыния, АЛДЕ), который на парламентских выборах 26 октября, возглавлял многопартийную делегацию наблюдателей ПАСЕ в составе 32 членов организации.



В докладе подвергаются сомнению официальные результаты парламентских выборов 26 октября.



«Наши выводы, основанные на наблюдениях за предвыборной кампанией и днем выборов, а также на достоверных и последовательных отчетах внутренних наблюдателей после выборов, вызывают обеспокоенность относительно правильности результатов выборов, а именно того, действительно ли результаты выборов отражают волю избирателей. Кроме того, сохраняются серьезные сомнения относительно того, обеспечивала ли избирательная среда необходимые условия для честных выборов, позволяя избирателям сделать осознанный выбор без запугивания и неоправданного давления. Это отражено в реакции оппозиции и гражданского общества, которые выразили глубокое недоверие как результатам, так и институтам и продолжают оспаривать итоги выборов», — говорится в докладе.



По оценке докладчика Наблюдательной миссии ПАСЕ, парламентские выборы 26 октября 2024 года были отмечены высокой поляризацией политического и медийного ландшафта, языком ненависти против оппозиции и гражданского общества и глубоким антагонизмом между правящей партией и оппозицией, с одной стороны, и правящей партией и президентом, с другой. Наша делегация особенно обеспокоена широко распространенной атмосферой организованного партией запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности».



Согласно отчету, справедливость избирательного процесса и легитимность его результатов были поставлены под сомнение такими вопросами, как:



- Нарушение тайны голосования, которое наблюдалось почти на четверти избирательных участков, посещенных международной мониторинговой миссией;

- политизация государственных институтов;

использование административного ресурса в пользу правящей партии;

- повсеместное запугивание и давление на активистов и избирателей;

- Атмосфера «большой брат следит за тобой» на избирательных участках, что проявилось в установке правящей партией камер;

- Отступление от демократии принятыми недавно законами.



Делегация ПАСЕ настоятельно призывает власти решить эти вопросы, поскольку они имеют решающее значение для соблюдения европейских стандартов в избирательных процессах.



В докладе, помимо различных нарушений выборов, прямо говорится о нападении на автомобиль наблюдательной миссии ПАСЕ.



«Неприемлемый инцидент произошел во время наблюдения группы ПАСЕ на избирательном участке в селе Бодбе района Сигнахи. Автомобиль группы был намеренно поврежден группой из примерно 40 недружелюбных физически сильных людей за пределами избирательного участка. Была проколота шина, и преступники попытались представить это как случайный инцидент, намеренно врезав старую машину в уже поврежденную машину.», — говорится в сообщении.



Netgazeti попыталось узнать в МВД Грузии, проводилось ли расследование в связи с инцидентом и каков его результат, однако издание не получило ответа.





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