

Каха Каладзе: я дружу с Хамзатом Чимаевым

24.12.2024 19:36





Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал общее фото с бойцом ММА Хамзатом Чимаевым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову, которого принял в Тбилиси.



Каладзе заявил, что дружит с Чимаевым как с человеком, а не как с человеком с определенными политическими взглядами — «не дружу с людьми из-за политических взглядов»..



«Что касается цели приезда, то ничего: просто приехал в Грузию как турист. В будущем приедет еще больше людей. Мы будем реализовывать проекты, которые дадут молодым людям возможность проявить свои таланты в разных видах спорта и добиться успеха», — пояснил мэр Тбилиси.



Напомним, 22 декабря мэр Тбилиси и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе встретился в Тбилиси с бойцом MMA (смешанные единоборства — ред.) Хамзатом Чимаевым, который считается приближенным к Рамзану Кадырову, лидеру Чечни, человеком. Хамзат Чимаев опубликовал в Instagram фотографии с Каладзе, подписав на грузинском: «Грузия, благодарю за теплый прием».



Источник: SOVA

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