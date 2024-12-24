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Деканоидзе: Чтобы провести нормальные, честные выборы, этот режим должен быть свергнут
24.12.2024 19:48
«Наше требование, как и требование всех тех, кто стоит на протесте, действительно совпадает с позицией президента — это новые выборы и освобождения политзаключенных. Что касается диалога, то у меня нет никаких позитивных ожиданий, но политический процесс и соглашение о том, как должны быть проведены выборы, необходимы», — заявила член партии «Единство — Национальное движение» Хатия Деканоидзе перед встречей представителей оппозиции и Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани.
По ее словам, результатом протеста грузинского народа является то, что правительство «Грузинской мечты» не легитимизировано международным сообществом.
«Это факт, что необходимы соглашения и формы для новых выборов, которые неизбежны для выхода из политического кризиса. Кроме того, я вам скажу свою личную позицию: для того, чтобы были проведены нормальные, честные выборы, чтобы была выражена воля грузинского народа, этот режим должен быть свергнут и практически все институты должны быть свободны от режима», — заявила Деканоидзе.
Для справки, во дворце Орбелиани представители оппозиционных партий и неправительственного сектора проводят встречу с президентом Саломе Зурабишвили.
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