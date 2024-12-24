

Тамар Чугошвили: нам придется быть в протестных процессах и после 29 числа

24.12.2024 20:50





«29 декабря ничего не заканчивается, наоборот, могут начаться более важные процессы, это здесь главное, я не ожидаю, что новые выборы пройдут раньше 29-го числа и мы перейдём в избирательный процесс», — заявила бывший вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили после встречи с президентом Саломе Зурабишвили, где присутствовали представители гражданского сектора и политических партий.



По словам Чугошвили, до новых выборов предстоит сделать много дел.



«Нам придется участвовать в протестных процессах даже после 29-го числа. Это непросто. Борьба должна продолжаться. Всем известно, что этот парламент нелегитимен и находится вне конституционных рамок. Лично я не считаю правильным распускать парламент и объявлять новую дату, и не считаю, что это выход и необходимость. Еще многое предстоит сделать», — заявила Чугошвили.





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