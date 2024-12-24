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3, 6, 8, 9 и 10 января в Грузии объявлены выходными днями


24.12.2024   21:23


Постановлением правительства, 3, 6, 8, 9 и 10 января объявлены выходными днями. Указанное постановление уже опубликовано в Законодательном вестнике.

Глава де-факто правительства Грузии подписал указанное постановление сегодня, 24 декабря.

Согласно документу, административный орган самостоятельно определяет перечень служб/лиц, находящихся в его подчинении, на которых не распространяется указанное постановление, если исполнение последними своих полномочий представляет собой неотложную необходимость для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества.

Также постановление не распространяется на осуществление финансовых обязательств перед лицами, подлежащими надзору Национального банка Грузии.

Также, согласно документу, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с госзакупками, а также на деятельность Совета по рассмотрению споров, связанных с госзакупками.


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