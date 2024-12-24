

Ника Гварамия: очерчены контуры действий оппозиции

24.12.2024 22:03





Один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия по итогам встречи оппозиционных сил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что в значительной степени очерчены контуры того, какие действия должен предпринять политический спектр (оппозиция Грузии), сообщает SOVA.



Политик заявил, что были приняты важные решения, и отметил, что об этом расскажет сама Зурабишвили.



Он подчеркнул, что в данный момент в своих решениях оппозиция отстает от решений народа, который протестует с 28 ноября у парламента Грузии, и необходимо эти решения синхронизировать - в частности, содержание и динамику политического спектра с позицией митингующих граждан страны.



«Думаю, сегодня в этом отношении были приняты важные решения, что очень хорошо и правильно. Президент расскажет об этих решениях, я уверен. Формализация этого процесса в отношении назначения выборов, правил проведения выборов и того, как эти решения должны приниматься», - заявил политик.



Между тем, встречи и консультации с президентом продолжатся, как сообщил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. 25 декабря, по его словам, в 19 часов оппозиция снова посетит Дворец Орбелиани - резиденцию главы государства.



«Работа ведется в интенсивном режиме, - отметил он. - Параллельно мы ожидаем, воспользуется ли самоназванный режим предложением президента Грузии», - заявил он.



Отметим, что президент Саломе Зурабишвили предложила два пути выхода из политического кризиса в Грузии: диалог с основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и лидерами партии через компромисс или достижение новых выборов «путем разрушения режима». Она снова пригласила Иванишвили во Дворец Орбелиани, заявив, что встреча должна состояться до 29 декабря - дня, когда она должна будет покинуть резиденцию президента в связи с истечением срока ее полномочий на этой должности.



Зурабишвили сообщила, что будет создан Совет, который подготовит дорожную карту по проведению новых выборов в Грузии.





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