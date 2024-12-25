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Хельсинкская комиссия: Грузины вовлечены в экзистенциальную борьбу за демократию


25.12.2024   10:59


Сейчас время действий США и мировых демократий, чтобы обеспечить то, чтобы Грузия осталась свободной и независимой, - об этом говорится в заявлении Хельсинской комиссии.

В заявлении также указано, что граждане Грузии находятся в экзистенциальной борьбе, имеющей двухпартийную поддержку Конгресса США.

"Грузины вовлечены в экзистенциальную борьбу за демократию, суверенитет и европейское будущее своей страны, и обе партии Конгресса США поддерживают их в этом.

Сейчас время действий США и мировых демократий, чтобы обеспечить то, чтобы Грузия осталась свободной и независимой," – говорится в заявлении.


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