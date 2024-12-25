|
|
|
Хельсинкская комиссия: Грузины вовлечены в экзистенциальную борьбу за демократию
25.12.2024 10:59
Сейчас время действий США и мировых демократий, чтобы обеспечить то, чтобы Грузия осталась свободной и независимой, - об этом говорится в заявлении Хельсинской комиссии.
В заявлении также указано, что граждане Грузии находятся в экзистенциальной борьбе, имеющей двухпартийную поддержку Конгресса США.
"Грузины вовлечены в экзистенциальную борьбу за демократию, суверенитет и европейское будущее своей страны, и обе партии Конгресса США поддерживают их в этом.
Сейчас время действий США и мировых демократий, чтобы обеспечить то, чтобы Грузия осталась свободной и независимой," – говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна