

МВД Грузии отреагировало на заявление ПАСЕ

25.12.2024 12:45





МВД отреагировало на информацию, распространённую различными СМИ на основании доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), согласно которому, в день парламентских выборов Грузии, 26 октября 2024 года, в регионе Кахетия, в Сигнагском муниципалитете, на автомобиле наблюдательной миссии были намеренно повреждены шины и совершено столкновение с машиной.



Пресс-служба Министерства внутренних дел поясняет, что сразу после получения сообщения о дорожно-транспортном происшествии в Центр управления общественной безопасностью 112 на место прибыл экипаж патрульной полиции с целью принятия соответствующих правовых мер.



«Для выяснения причины происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели прилегающую территорию, после чего, опросив инициатора сообщения, составили соответствующую документацию.



Стоит отметить, что упомянутое транспортное средство находилось на обочине дороги, где его припарковал водитель. На месте происшествия водитель пояснил сотрудникам патрульной полиции, что его автомобиль, вероятно, был повреждён неназванным транспортным средством во время движения по автомобильной дороге. Водитель попросил официально зафиксировать данный факт.



Кроме того, правоохранители спросили у водителя, не предполагает ли он, что автомобиль мог быть намеренно повреждён. Однако водитель не выразил никаких подозрений относительно того, что повреждения могли быть нанесены преднамеренно.



По данному случаю начато административное производство с целью установления личности нарушителя и принятия соответствующих мер», — говорится в информации МВД.





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