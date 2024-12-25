

Президент Зурабишвили обсудила совместное видение новых выборов с оппозицией и ОГО

25.12.2024 12:47





24 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили провела рабочую встречу с представителями оппозиции и организаций гражданского общества, на которой обсуждалось, как следует провести новые выборы, если правящая партия согласится на переговоры, и какие шаги могут быть предприняты в случае отказа для усиления требований проведения новых выборов.



Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после встречи заявил журналистам, что президенту были представлены фундаментальные требования, изложенные в совместном документе, подготовленном оппозицией и ОГО. Он также отметил, что на данном этапе документ в основном готовили ОГО с некоторым привлечением политиков.



Что касается путей выхода из политического кризиса в Грузии, Гварамия отметил, что решением может стать роспуск президентом Парламента 11-го созыва и назначение новой даты выборов. По словам Гварамия, он считает, что президент имеет на это полное конституционное право, и подчеркнул, что решение должно приниматься совместно… решение должно приниматься также обществом и политическими партиями.



Гварамия заявил, что со стороны президента Зурабишвили было правильным решением пригласить на переговоры основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, хотя и отметил, что не ожидает такого шага со стороны «Грузинской мечты». Он также заявил, что они должны быть готовы к конкретному решению, особенно с 29 декабря.



Выступая перед СМИ после встречи, представитель партии «Гахария За Грузию» Дмитрий Цкитишвили заявил: «Работа ведется… и мы согласны с тем, что необходимо согласовать некоторые принципиальные вопросы, чтобы к 29 декабря, если власть проявит здравый смысл и придет на переговоры, у нас должно быть готово наше видение, которое выведет страну из кризиса… Более или менее базовые рамки наших соображений, конечно, готовы. Есть различия в мелочах… Но дело еще и в том, что у нас нет никаких ожиданий, что власть действительно проявит этот здравый смысл».



Бадри Джапаридзе, лидер коалиции «Сильная Грузия», заявил: «у нас состоялся очень полезный и хороший разговор о том, как следует провести новые выборы, на каких условиях, чтобы устранить те неравенства, которые мы видели 26 октября. В то же время мы обсуждаем с президентом, как предпринять дальнейшие шаги для обеспечения новых выборов. Президент заявила о готовности к диалогу с Бидзиной Иванишвили, еще раз подчеркну».



Георгий Вашадзе, один из лидеров коалиции «Единство-Национальное движение», заявил: «мы говорили — какой организационный механизм должен быть применен после 29 декабря, который вместе с легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили возглавит политико-социальный процесс в Грузии. Протест в Грузии должен продолжаться, за что я благодарю всех, кто участвует в этом протесте. О новостях, которые были новостью и для нас, мы поговорим завтра в 19:00. Завтра Саломе Зурабишвили расскажет об организационных механизмах – какой механизм должен руководить политико-социальным процессом».



23 декабря президент Саломе Зурабишвили объявила о создании специального совета по подготовке новых выборов. Мандат президента истекает 29 декабря, после того как планируется инаугурация кандидата от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили.



Источник: Civil Georgia

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