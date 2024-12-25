

Серго Чихладзе: Я думаю, что дата проведения новых выборов будет назначена до весны

25.12.2024 12:58





Протест будет продолжаться, протест не прекратится ни 29 декабря, ни 30 декабря и ни 1 января – неизбежный факт, новые выборы состоятся. Я думаю, что дата проведения новых выборов будет назначена до весны, - указанное заявление в эфиретелеканала „Палитраньюс“ сделал член «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе.



По его словам, документ о порядке проведения повторных парламентских выборов заранее необходим для того, чтобы после того, как общество будет ознакомлено с датой проведения выборов, страна была готова к этому.



«Коммуникация, координация между президентом и политическими партиями осуществляются в непрерывном режиме. Вчера между нами, политическими партиями, и президентом состоялся обмен мнениями. Сегодня мы продолжим проходить ряд вопросов, и вечером президент сделает определенное заявление. Конечно же, оно будет касаться порядка, условий проведения новых выборов. Я всегда уклоняюсь от того, чтобы называть конкретные даты, так как это текущий процесс. Несколько вещей мы знаем неизменно, в частности, что протест будет продолжаться, протест не прекратится ни 29 декабря, ни 30 декабря и ни 1 января. Процесс будет продолжен, никто не знает точно, когда будут назначены новые выборы, но остается фактом, что для режима, который не признает никто на Западе (за исключением нескольких одиозных авторитарных режимом), а также население внутри страны, неизбежный факт, новые выборы состоятся. Я думаю, что дата проведения новых выборов будет назначена до весны», - отметил Чихладзе.





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