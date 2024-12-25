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Иванишвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 47-летием интронизации
25.12.2024 13:01
Почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 47-летием интронизации.
«С большим уважением и любовью поздравляю Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилисского, Митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с 47-летием интронизации.
Для Грузинской Православной Церкви сегодняшний день имеет историческое значение.
С течением лет становится еще более очевидным, что 47 лет назад в истории Грузинской Православной Апостольской Церкви началась новая эра.
Наш Святейший, с присущей ему мудростью, нравственностью и большой способностью к любви к людям, продолжает неуклонно стоять на страже наших — его духовных сынов – ценностей и преданности принципам. Желаю ему оставаться во главе Грузинской Церкви еще многие годы на благо нашей родины и народа», — говорится в поздравлении Бидзины Иванишвили.
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