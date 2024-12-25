

Иванишвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 47-летием интронизации

25.12.2024 13:01





Почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 47-летием интронизации.



«С большим уважением и любовью поздравляю Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилисского, Митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с 47-летием интронизации.



Для Грузинской Православной Церкви сегодняшний день имеет историческое значение.



С течением лет становится еще более очевидным, что 47 лет назад в истории Грузинской Православной Апостольской Церкви началась новая эра.



Наш Святейший, с присущей ему мудростью, нравственностью и большой способностью к любви к людям, продолжает неуклонно стоять на страже наших — его духовных сынов – ценностей и преданности принципам. Желаю ему оставаться во главе Грузинской Церкви еще многие годы на благо нашей родины и народа», — говорится в поздравлении Бидзины Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





