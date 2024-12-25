

Саакашвили: Грузия захвачена настоящей мафией, которая уничтожает все грузинское

25.12.2024 13:29





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что «Национальное движение» намеренно активно участвовать в работе координационного совета, созданного при президенте Грузии Саломе Зурабившили. На заседании суда по его делу, к которому он подключился удаленно из клиники «Вивамеди» Саакашвили заявил.



«Грузия захвачена настоящей мафией, бригадой «истеричек», которая уничтожает все грузинское. Поэтому мы участвуем во всех форматах, которые помогают от них избавиться. «Национальное движение» примет участие в координационном совете вместе с другими партиями, вместе с Саломе Зурабишвили, потому что у нас много вызовов».



Между тем, Саакашвили уверен, что «Грузинская мечта» «не пойдет (не согласится) на назначение новых выборов».



«Конечно, они не собираются идти ни на какие выборы… Мафиози очень трусливы. У них нет власти», — заявил Саакашвили.





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