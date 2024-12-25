

Вольский: Обсуждение организационной части проведения новых выборов является чистой воды спектаклем

25.12.2024 14:17





Хотят вынудить Саломе Зурабишвили предпринять шаг, который противоречит Конституции и является уголовным преступлением, так как она имеет право на роспуск парламента только в том случае, если парламент заявит о своем недоверии правительству или не утверждает правительство, и, соответственно, страна остается без органов управления, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, обсуждение организационной части проведения новых выборов является чистой воды спектаклем.



„Здесь главная тема то, что, по их мнению, президент подпишет указ о роспуске парламента. Это стержень вокруг этих вопросов, остальное, конечно же, - антураж. Реально происходит то, что, они хотят вынудить Саломе Зурабишвили предпринять шаг, который противоречит Конституции и является уголовным преступлением, так как она имеет право на роспуск парламента только в том случае, если парламент заявит о своем недоверии правительству или не утверждает правительство, и, соответственно, страна остается без органов. Такого не было. А так этого не было, и они хотят втянуть президента в эту авантюру, это значит, что речь идет о продолжении и развитии революционного сценария в определенных направлениях, больше ни о чем, так как люди, которые сейчас объединились вокруг президента, вчера поносили ее последними словами. Президент не раз нарушила конституцию и, разумеется, развитие указанного сценария им всем представляется только путем революции. Что происходит реально, избран парламент, "Грузинскую мечту" поддержало миллион 120 тысяч человек, парламент утвердил правительство, правительство имеет программу и огромные обязательства перед народом, в том числе перед оппозиционно настроенным народом, чтобы в этой стране не произошла дестабилизация. Это данность, и они хотят создать вторую данность, где все было сделано для того, чтобы противопоставить народ, общество и правоохранительные структуры, произошли определенные факты превышения полномочий, в том числе спровоцированные ужасно брутальными нападениями на полицию. Это полный сценарий, и за этим сценарием должно проследить общество“, - заявил Вольский.





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