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МИД Грузии: Мы глубоко огорчены крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», унесшим жизни десятков людей
25.12.2024 14:18
«Мы глубоко огорчены крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», унесшим жизни десятков людей», — говорится в заявлении МИД Грузии.
«Мы хотели бы выразить искренние соболезнования и глубокое сочувствие дружественному правительству и народу Азербайджана. В это трудное время Грузия солидарна со своим стратегическим партнером Азербайджаном. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении МИД.
Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» разбился вблизи аэропорта Актау в Казахстане, на борту находились 67 человек.
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