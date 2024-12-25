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МИД Грузии: Мы глубоко огорчены крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», унесшим жизни десятков людей


25.12.2024   14:18


«Мы глубоко огорчены крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», унесшим жизни десятков людей», — говорится в заявлении МИД Грузии.

«Мы хотели бы выразить искренние соболезнования и глубокое сочувствие дружественному правительству и народу Азербайджана. В это трудное время Грузия солидарна со своим стратегическим партнером Азербайджаном. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении МИД.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» разбился вблизи аэропорта Актау в Казахстане, на борту находились 67 человек.


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