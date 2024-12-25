

МВД Грузии прокомментировало инцидент с автомобилем наблюдателей ПАСЕ

25.12.2024 14:18





В МВД комментируют сообщение, распространенное в различных СМИ, на основе доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), согласно которому в день выборов 26 октября в муниципалитете Сигнаги повредили шины на автомобиле членов наблюдательной миссии:



«Уточняем, что после получения сообщения, поступившего в Центр управления общественной безопасностью – 112 о дорожно-транспортном происшествии, на место происшествия был вызван наряд патрульной полиции для принятия соответствующих правовых мер.



С целью установления причины происшествия правоохранители осмотрели прилегающую территорию, после опроса автора уведомления была подготовлена ​​соответствующая документация.



Следует отметить, что водитель указанного автомобиля припарковался на обочине трассы.



Водитель объяснил прибывшим на место сотрудникам патрульной полиции, что неопознанный автомобиль, вероятно, повредил его транспортное средство во время движения по трассе, и попросил официально составить протокол происшествия.



Также правоохранители поинтересовались у водителя, есть ли у него предположения, что указанное транспортное средство могло нанести кому-либо умышленное повреждение, но он не высказал сомнений по этому поводу, что транспортное средство могло быть повреждено умышленно.



По данному инциденту возбуждено административное производство с целью установления личности водителя-нарушителя и принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.





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