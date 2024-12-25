

Рабочие компании «Сакнахшири» заявляют о политической мотивации увольнений

25.12.2024 14:19





Сотрудники угольной компании «Сакнахшири» утверждают, что увольнения связаны с их политической позицией. На фоне недавней реорганизации, начатой компанией, 38 человек лишились работы. Среди них и Фридон Робакидзе, который считает, что его отстранение — результат его гражданской активности.



Фридон Робакидзе, бывший сотрудник компании, утверждает, что его увольнение связано с высказыванием им своей гражданской позиции, в том числе критикой текущей ситуации в Грузии в социальных сетях.



— «Знаю, что это политически мотивировано. Я высказался за Грузию, и вот теперь я дома. Это не жизнь, если за мнение тебя увольняют, сажают или арестовывают», — заявил он.



Другой уволенный, Георгий Абуладзе, считает, что причина его увольнения кроется в его членстве в оппозиционной коалиции «За перемены» во время предвыборной кампании. Абуладзе рассказал, что на него оказывалось давление и были угрозы в адрес его семьи.



«Сакнахшири» заявляет, что увольнения связаны с реорганизацией и подготовкой к открытию нового шахтного проекта, соответствующего европейским стандартам. Компания подчеркивает, что была проведена оценка квалификации сотрудников, в которой участвовали университетские специалисты.



По словам представителей компании, 350 сотрудников уже подписали новые контракты с повышенной зарплатой. Уволенные получили возможность пройти переквалификацию, за которую компания готова платить, включая зарплату на время обучения. Тем не менее 18 из 38 уволенных отказались от переквалификации.



Некоторые сотрудники, как Абуладзе и Робакидзе, выразили сомнения в прозрачности тестирования и переквалификационного процесса. Абуладзе отметил, что его сертификация по охране труда была проигнорирована, а вместо тестов проводились собеседования, которые, по его словам, легко могут быть использованы для необоснованных увольнений.



Компания отвергает утверждения о политической мотивации увольнений:



— «Говорят, что увольняют тех, кто не голосовал за ‘Грузинскую мечту’. Это абсурд. Как можно уволить 30 человек только на этом основании?», — заявили в пресс-службе компании.



Представитель профсоюза работников металлургии, горнодобывающей и химической промышленности Грузии Темур Сурамелашвили отметил, что закон позволяет работодателям проводить увольнения в рамках реорганизации. Тем не менее профсоюзы продолжают контролировать ситуацию и призывают компанию обеспечить прозрачность процесса.



— «Компания заявила, что уволенные сотрудники смогут вернуться после обучения и сдачи экзаменов. Мы будем следить за этим», — отметил Сурамелашвили.



«Сакнахшири» принадлежит компании «Steel International Trading», где 70% акций принадлежат гражданину Грузии Георгию Челидзе, а 30% — Александру Чочия. В последнее время компания активно внедряет новые технологии и стандарты, но увольнения вызвали широкий резонанс в обществе.





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