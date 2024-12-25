

Мачарашвили: Если бы Зурабишвили могла распустить парламент, она бы уже девять раз распустила его

25.12.2024 15:18





Если бы Зурабишвили могла распустить парламент, она бы сделала это уже девять раз – она очень хорошо знает, что конституционно это невозможно, но у нее паника, она знает, что после 29 декабря на нее нападет все коллективное „Нацдвижение“ - возможно, что даже нам придется ее защищать, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат от „Силы народа“ Гурам Мачарашвили.



По его словам, 29 декабря президент Саломе Зурабишвили распрощается с той администрацией, из которой она совершила множество предательских действий в отношении своей страны.



„Если бы Зурабишвили могла распустить парламент, она бы сделала это уже девять раз. Она очень хорошо знает, ей говорят о том, что конституционно это невозможно, но есть определенная паника, в том числе и в коллективном „Нацдвижении“, и паника у самой Зурабишвили, так как она понимает, что ей остается всего 2-3 дня. После этого на нее также нападет все коллективное „Нацдвижение“. Если она думает, что ее помилуют... Мы уже видим, что они ни во что не ставят Саакашвили, своего лидера, на идеологии которого, в целом, поднялись эти люди, о нем вообще никто не помнит“, - заявил Мачарашвили.





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