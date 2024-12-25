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Публичные служащие учреждают профсоюз


25.12.2024   16:52


Публичные служащие учреждают независимый профсоюз. Учредители нового объединения сегодня обратились в Дом юстиции с соответствующей заявкой.

По распространенной информации, "сразу же после учреждения организация внесет в повестку дня вопрос о репрессивном акте, подразумевающим узаконение политической чистки в в публичных службах".

„Организация под названием „Независимый профессиональный союз публичных служащих”, на основании Статьи 78-ой Конституции, в настоящее время в неполном объеме вносит список лиц, занятых в публичном секторе, которые на основании публичного заявления выразили свою верность в отношении защиты воли грузинского народа и национальных интересов страны, что подразумевает суверенитет, территориальную целостность, а также европейские и евроатлантические устремления народа.

Целью союза является защита трудовых, социально-экономических, гражданско-политических и правовых интересов публичных служащих; улучшение условий труда и содействие повышению заработной платы и социального обеспечения; оказание услуг правовой помощи и квалифицированных консультация, а также адвокатства“, - говорится в заявлении.


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