

Публичные служащие учреждают профсоюз

25.12.2024 16:52





Публичные служащие учреждают независимый профсоюз. Учредители нового объединения сегодня обратились в Дом юстиции с соответствующей заявкой.



По распространенной информации, "сразу же после учреждения организация внесет в повестку дня вопрос о репрессивном акте, подразумевающим узаконение политической чистки в в публичных службах".



„Организация под названием „Независимый профессиональный союз публичных служащих”, на основании Статьи 78-ой Конституции, в настоящее время в неполном объеме вносит список лиц, занятых в публичном секторе, которые на основании публичного заявления выразили свою верность в отношении защиты воли грузинского народа и национальных интересов страны, что подразумевает суверенитет, территориальную целостность, а также европейские и евроатлантические устремления народа.



Целью союза является защита трудовых, социально-экономических, гражданско-политических и правовых интересов публичных служащих; улучшение условий труда и содействие повышению заработной платы и социального обеспечения; оказание услуг правовой помощи и квалифицированных консультация, а также адвокатства“, - говорится в заявлении.





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