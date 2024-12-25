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Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили состоится в парламенте
25.12.2024 16:56
Инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента, но не признанного действующим президентом и оппозицией состоится в парламенте Грузии, сообщили в пресс-службе Высшего законодательного органа грузинской службе Радио Свобода.
Инаугурация намечена на 29 декабря, однако пока неизвестно, во сколько начнется церемония, в каком зале парламента она пройдет и когда начнется аккредитация представителей СМИ. Неизвестно также, пригласила ли «Грузинская мечта» на церемонию представителей дипломатического корпуса.
Напомним, 14 декабря в здании парламента Грузии прошли шестые президентские выборы. 224 делегата «Грузинской мечты» проголосовали за единственного кандидата Михаила Кавелашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала избрание Михаила Кавелашвили «провокацией» и «пародией».
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