

Как механизм уголовного правосудия используют для репрессий — АМЮГ

25.12.2024 16:56





По данным Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), наряду с другими механизмами репрессий, в течение 2024 года росло применение механизмов уголовного правосудия против демонстрантов и гражданских активистов. По мнению АМЮГ, так власти добиваются подавить в стране инакомыслие.



АМЮГ отслеживает текущие уголовные дела против 50 человек, связанных с протестом, в том числе дела шести человек, арестованных в связи с протестами против закона об иноагентах в апреле-мае 2024 года, а также дела 38 обвиняемых, арестованных во время продолжающихся законных протестов.



В результате мониторинга АМЮГ были выявлены следующие практики:



Затягивание дел



Рассмотрение дел лиц, арестованных во время протестов против российского закона, затягивается. В большинстве упомянутых дел доказательства несомненно известны, тем не менее, суд не рассматривает дела и каждый раз по разным причинам заседания откладываются на длительный срок. По данным АМЮГ, прокуратура Грузии и Тбилисский городской суд искусственно затягивают рассмотрение дела, вероятно, для того чтобы президент Саломе Зурабишвили не смогла помиловать активистов в рамках своих президентских полномочий. Такое отношение прокуратуры и судебных органов в очередной раз заставляет задуматься о том, что продолжающиеся уголовные дела в отношении активистов не лишены мотивов предполагаемого политического преследования, что вызывает беспокойство и подрывает, с одной стороны, работу прокуратуры как конституционного органа, а с другой стороны, работу судебной системы.



Практика применения лишения свободы без учета индивидуальных особенностей обвиняемого



На первом этапе суд применил самую суровую меру пресечения — лишение свободы в отношении арестованных в ходе протеста против российского закона и всех активистов, арестованных во время ноябрьских акций протеста. Во всех случаях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении лишения свободы — без учета обстоятельств, таких как: индивидуальные особенности подсудимых, их личность, деятельность, возраст, состояние здоровья, семья, статус и другие обстоятельства. Среди арестованных были лица в возрасте до 21 года, студенты и люди из социально уязвимых семей. Некоторые были единственными кормильцами или опекунами члена семьи, имеющего проблемы со здоровьем. Большинство из них ранее не были судимы и/или не совершали административных правонарушений. Обоснование применения содержания под стражей со стороны обвинения основывалось на общих рисках, таких как угроза побега, уничтожения улик или совершения нового преступления.



Лишь в двух исключительных случаях лишение свободы было изменено на менее строгую меру пресечения, один из которых касался политика Алеко Элисашвили, а другой — арестованного несовершеннолетнего активиста. В обоих случаях прокуратура сама пыталась изменить наказание, в первом случае на залог, а в случае несовершеннолетнего — передачей под надзор родителей.



Стандарт доказательства обвинения



Адвокаты защиты постоянно подчеркивали отсутствие доказательств, которые соответствовали бы стандарту разумных сомнений относительно виновности обвиняемого в совершении преступления. В частности, согласно статье 225 ГК (организация, руководство и участие в групповом насилии), в соответствии с обстоятельствами, раскрытыми в заслушивании подсудимых, исходя из нормы разумного предположения, в большинстве обвинений не доказан факт согласования или коллективных действий между ответчиками.



Случаи жестокого обращения



Несколько демонстрантов, задержанных по уголовному праву, сообщили о случаях жестокого обращения во время ареста, транспортировки или содержания под стражей. Например, Алеко Элисашвили на первой презентационной сессии объяснил, что его посадили в машину и избили во время ареста.



Саба Свитаридзе подробно описал свой опыт пыток и бесчеловечного обращения. По словам Свитаридзе, его задержала полиция на Зестафонской дороге, не объяснила причин ареста и не дала возможности связаться с адвокатом, а затем передала неизвестной оперативной группе недалеко от Гори и доставила в отделение полиции в Дигоми. В Дигоми на пятом этаже административного здания его избили четверо мужчин в масках, а затем на восьмом этаже того же здания его снова били человек в форме патрульного и в маске, а также другие лица.



Реваз Кикнадзе заявил, что под психологическим давлением и словесными оскорблениями его заставили признаться в преступлении и обвинить других, что привело бы к лояльному отношению к нему со стороны системы.



Информация, предоставленная суду подсудимыми, наряду с другим опытом, подтверждает тот факт, что пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с людьми носят системный и широко распространенный характер.



Бездействие Специальной следственной службы



Вызывает тревогу то, что до сих пор ни протест против российского закона, ни протесты после 28 ноября не были должным образом расследованы и не установлены ответственные лица.



В связи с текущими событиями систематическое бездействие Специальной следственной службы в отношении преступлений, совершенных против демонстрантов и журналистов, свидетельствует о соучастии службы в вышеупомянутом насилии.



По данным АМЮГ, организация продолжает следить за досудебными и основными слушаниями по текущим делам и время от времени будет предоставлять общественности обновленную информацию.



Нетгазета

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