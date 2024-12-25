

МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета

25.12.2024 16:57





Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний». В социальной сети X грузинское ведомство пишет:



«Мы глубоко опечалены известием о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», в результате которого погибли десятки людей. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования и глубокое сочувствие правительству и народу дружественного Азербайджана. В это трудное время Грузия выражает солидарность со стратегическим партнером Азербайджаном. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления».



В Актау на западе Казахстана разбился пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.



32 человека выжили при крушении, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана. Несколько раненых в тяжёлом состоянии.



На борту упавшего самолета взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание, рассказали очевидцы изданию Orda. Также, по их словам, до этого в двигатель попала птица. Из-за нештатной ситуации командир принял решение об аварийной посадке на запасной аэродром – им был выбран Актау, сообщила Росавиация.





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