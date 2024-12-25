

Саакашвили приветствует инициативу Ники Гилаури

25.12.2024 18:17





Хочу сказать бизнесменам, если бы вы выразили солидарность [Саакашвили], я обязательно бы влез к вам в долю? Вы знаете, что я не взял у вас ни копейки, вашему обогащению, вашему прогрессу я радовался как своему, - указанное заявление сегодня на заседании суда сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



Он также затронул тему нынешних акций протеста на проспекте Руставели и отметил, что «ситуация является конкретной, а народ самоорганизован».



«Мне говорят, почему ты сказал, что народ привозят. Народ привозит себя сам. Каждый человек ведет за собой второго, да, это так. Второй - третьего. Мы порой призываем, давайте, сейчас соберемся вместе здесь. Конечно, это связано с тем, что народ привозят, и он следует за ними. Хочу сказать одно, народ, вы помните, за что меня судит эта комедия, этот театр роботов. Хочу сказать бизнесменам, если бы вы выразили солидарность [Саакашвили], я обязательно бы влез к вам в долю? Вы знаете, что я не взял у вас ни копейки, вашему обогащению, вашему прогрессу я радовался как своему. Практически, у меня нет даже квартиры в Тбилиси, но все очень просто – меня судят за расходы, выданные президентской администрацией.



Я приветствую инициативу Ники Гилаури о том, что он, наряду с другими бизнесменами, оказывает помощь, выплачивает штрафы за незаконно арестованных. Ника Гилаури был очень хорошим премьер-министром, я был бы рад, если бы он хотя бы раз упомянул о том, во время кого он был премьером. Он так говорит, будто все эти реформы свалились с неба. Однако, он делает очень хорошее дело. Хочу поприветствовать эту инициативу его друзей»,- заявил Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





