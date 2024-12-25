|
|
|
Зурабишвили: В этой стране женщины самые сильные
25.12.2024 20:36
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к участникам марша Женщин, который проходит в Тбилиси.
Саломе Зурабишвили отметила, что женщины – большая надежда свободной Грузии.
«В этой стране женщины самые сильные, и на сегодняшний день они представляют собой большую надежду этой страны, для будущего и свободной Грузии», — сказала Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна