

Зурабишвили: В этой стране женщины самые сильные

25.12.2024 20:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к участникам марша Женщин, который проходит в Тбилиси.



Саломе Зурабишвили отметила, что женщины – большая надежда свободной Грузии.



«В этой стране женщины самые сильные, и на сегодняшний день они представляют собой большую надежду этой страны, для будущего и свободной Грузии», — сказала Зурабишвили.





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