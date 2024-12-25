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Зурабишвили: В этой стране женщины самые сильные


25.12.2024   20:36


Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к участникам марша Женщин, который проходит в Тбилиси.

Саломе Зурабишвили отметила, что женщины – большая надежда свободной Грузии.

«В этой стране женщины самые сильные, и на сегодняшний день они представляют собой большую надежду этой страны, для будущего и свободной Грузии», — сказала Зурабишвили.


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