

Государственные служащие создают независимый профсоюз

25.12.2024 20:41





Около 40 основателей «Независимого профсоюза государственных служащих — статья 78 Конституции» обратились сегодня в Дом юстиции с целью зарегистрировать организацию. В настоящее время организация не полностью представляет лиц, работающих в государственном секторе, которые публично выразили свою приверженность европейским и евроатлантическим устремлениям, изложенным в статье 78 Конституции Грузии.



Среди них — Саломе Натрошвили, сотрудница Центра парламентских исследований. По словам Саломе Натрошвили, цель создания профсоюза — чтобы государственные служащие, которые могут подвергаться партийному давлению, укрепляли и поддерживали друг друга.



«Мы служим общественным интересам, мы административный ресурс, а не партийный ресурс. Мы не обязаны никакой политической лояльности. Наши зарплаты выплачиваются не политической партией, а бюджетом, который наполняют налогоплательщики», — сказала Натрошвили Netgazeti.



«Независимый профсоюз государственных служащих ставит своей целью защиту трудовых, социально-экономических, гражданско-политических прав и законных интересов государственных служащих; улучшение и содействие условиям труда, оплате труда и социальной защищенности государственных служащих; предоставление юридической помощи и квалифицированных консультаций и адвокатуры для государственных служащих; содействие профессиональному развитию государственных служащих и повышению стандартов эффективности работы, а также предоставление теоретических и практических мер по приобретению новых навыков или переподготовке», — говорится в заявлении основателей независимого профсоюза.



Организация заявляет, что после своего создания она вынесет на повестку дня вопрос о репрессивном акте, направленном на легализацию политической чистки в сфере государственной службы. Профсоюз готов принять все меры в рамках закона и защитить права государственных служащих.



После того, как сотни государственных служащих открыто отмежевались от решения «Грузинской мечты» о приостановке процесса интеграции в ЕС, в ускоренном порядке были внесены поправки в Закон о государственной службе, упрощающие реорганизацию.





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