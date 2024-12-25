

Президент Грузии обратилась к участницам «Женского марша»

25.12.2024 20:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участницам «Женского марша», проходящего у дворца Орбелиани.



«Женщины — самые сильные в этой стране, они — большая надежда для этой страны – на сегодняшний день, на будущее, и на свободную Грузию», — заявила Саломе Зурабишвили.



Участницы «Женского марша» прошествовали от Филармонии к президентке резиденции.



Несколько минут они скандировали «Саломея, Саломея», после чего президент вышла к ним навстречу.



Акции в Тбилиси продолжаются уже 27-й день. Протест граждан вспыхнул после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября, согласно которому Грузия отложила начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.





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