

Россиянина, задержанного на акции в Тбилиси, обязали покинуть Грузию

25.12.2024 20:53





Россиянина, задержанного в Тбилиси во время протестов против приостановки евроинтеграции Грузии, выдворят из страны. Как пишет «Медиазона», коллегия по административным делам Тбилисского городского суда удовлетворила ходатайство департамента миграции МВД Грузии. Решение было вынесено 24 декабря.



Гражданину России по имени Иван также запретили въезд в Грузию на пятилетний срок. В своем ходатайстве грузинское МВД ссылается на заключение Службы государственной безопасности от 3 декабря, в котором говорится, что россиянин «представляет угрозу безопасности» страны.



Ивана задержали в ночь на 30 ноября в центре Тбилиси во время акции протеста. Позже столичный суд оштрафовал мужчину на 2700 лари (около 960 долларов) по протоколам о хулиганстве и неповиновении полиции. В постановлении суда говорится, что россиянин должен покинуть территорию Грузии в течение десяти дней после решения.



По данным «Медиазоны», еще как минимум один россиянин, который подвергся административному наказанию за акции протеста, самостоятельно покинул территорию Грузии, не дожидаясь рассмотрения иска о выдворении.



На акциях в Тбилиси было задержано не менее 15 граждан России. По данным «Медиазоны», трое россиян получили аресты от 10 до 13 суток, двое — штрафы от 2700 до 3000 лари, еще одного россиянина выдворили с территории Грузии в Армению.





17 декабря полиция Грузии задержала российскую активистку Анастасию Зиновкину и ее партнера Артема Грибуля по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Близкие Зиновкиной считают дело сфабрикованным по политическим мотивам, так как девушка участвовала в протестах грузинской оппозиции, писал сайт «Вот так».





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