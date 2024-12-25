

Из-за церемонии инаугурации Кавелашвили 29 декабря в здании парламента Грузии будет введен желтый уровень безопасности

25.12.2024 21:39





Парламент Грузии сообщил введении 29 декабря дополнительных мер безопасности в здании законодательного органа.



«В целях проведения 29 декабря сего года церемонии инаугурации президента Грузии во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности — вход посетителей во дворец парламента будет ограничен.



СМИ, желающие осветить это событие, должны обратиться в парламент Грузии за специальной аккредитацией. На одно средство массовой информации аккредитуется не более двух групп», — говорится в сообщении.







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