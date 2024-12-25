

Мы предложили президенту физическую поддержку после 29 декабря - Ана Долидзе

25.12.2024 21:46





Мы предложили президенту полную поддержку в борьбе за независимость, готовы остаться во дворце даже после 29 декабря и сделать его единственным местом, где будет находиться легитимный президент, — заявила одна из лидеров «Для сильной Грузии» Ана Долидзе по завершению встречи лидеров грузинской оппозиции с президентом Саломе Зурабишвили.



«Это наше предложение наряду с другими формами поддержки, которые будут законными, справедливыми и ненасильственными. Обсуждались многие механизмы. Первое — будут представлены условия, на которых могут быть проведены приемлемые для нас честные выборы, и работа над этим документом продолжается. Это непросто, нам нужно охватить широкие социальные слои, поэтому здесь проводятся встречи. , Один из механизмов из предложенных президенту — физическая поддержка после 29 декабря, встать рядом с ней, и не покидать дворец», — сказала Ана Долидзе.



По её словам, было высказано много мнений, заранее говорить о том, что произойдет, было бы контрпродуктивно.



«Партии готовы вместе с ней рискнуть и взять на себя ответственность любого рода и разделить эту ответственность, и важно это зафиксировать», — сказала Ана Долидзе.







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