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Карл Бильдт: Евросоюз и другие должны решить, кого они считают легитимным президентом Грузии
26.12.2024 10:46
Бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по внешним отношениям Карл Бильдт прокомментировал в социальной сети последние события в Грузии и заявил, что после 29 декабря, дня, на который назначена инаугурация избранного Избирательной коллегией президента Грузии Михаила Кавелашвили, ситуация в этой стране достигнет своего пика.
„Массовые акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются. После 29 декабря ситуация достигнет своего пика. Затем Евросоюз и другие также должны решить, кого они считают легитимным президентом этой страны“, - пишет Бильдт.
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