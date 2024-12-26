

Карл Бильдт: Евросоюз и другие должны решить, кого они считают легитимным президентом Грузии

26.12.2024 10:46





Бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по внешним отношениям Карл Бильдт прокомментировал в социальной сети последние события в Грузии и заявил, что после 29 декабря, дня, на который назначена инаугурация избранного Избирательной коллегией президента Грузии Михаила Кавелашвили, ситуация в этой стране достигнет своего пика.



„Массовые акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются. После 29 декабря ситуация достигнет своего пика. Затем Евросоюз и другие также должны решить, кого они считают легитимным президентом этой страны“, - пишет Бильдт.





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