

Владелец телекомпании «Имеди» посоветовал премьеру не допускать ошибок

26.12.2024 10:47





Владелец телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе рассказал в эфире своего же вещателя о том, что обсуждалось на встрече премьер-министра Ираклия Кобахидзе с представителями бизнеса 23 декабря. По словам Рухадзе, глава правительства (которое не признает президент и оппозиция) «длинно и детально» рассказал историю, от начала войны на Украине до наших дней.



«Я во многом согласен с этой историей, может быть, не со всеми нюансами. Мы слушали все это сердцем. Я сказал премьер-министру, что это очень тяжелая история. Тот факт, что мы слушали вас сердцем и не перебивали не следует переводить на то, что мы все согласны. Мы просто слушали вас с уважением, но это не значит, что люди в этом зале с этим согласны. Вкратце история такая - на Украине началась война, после этого Грузию попросили присоединиться к этой войне, есть разные интерпретации как. Грузия отказалась ввязываться в эту войну, отказалась ввести крупные санкции, за этим последовала очень большая волна, цунами со стороны западных стран».



При этом владелец проправительственного телеканала раскритиковал «Грузинскую мечту»:



«Я просто сказал, если вы не верите в первую часть, что от Грузии требовали присоединиться к этой войне, то все остальное – бред, все действия, которые совершила «Грузинская мечта», ни во что не укладываются. Внезапно со всем западным миром (отношения) были разорваны, все начали враждовать, весь мир ополчился против нас и проклял нас. Это ни во что не укладывается, если вы не верите в первую часть (ввязывания в войну). Это была основная часть моего выступления. Я сказал, что это самая сложная история, и я точно знаю, что в этом зале сидят люди, которые не верят в эту первую часть», - говорит Рухадзе.



Он утверждает, что посоветовал премьер-министру быть «особо бдительным», чтобы не допустить ошибок, в том числе не делать таких заявлений, как сделанное 28 ноября (об отказе от начала процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года).



Рухадзе также прокомментировал избрание Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. Он утверждает, что сказал Ираклию Кобахидзе, что «возможно было бы лучше» выдвинуть такого кандидата, который более конструктивно работал бы с Западом.



«Я не знаю господина Кавелашвили, я слышал о нем только хорошее и, возможно, он фантастический кандидат... Возможно, было бы лучше, если бы был избран более «объединяющий» человек, который более конструктивно работал бы с Западом, чем «Сила народа»», - завил Рухадзе.





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