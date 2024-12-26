

Сегодня 29-й день протестов и гражданских акций в Грузии

26.12.2024 10:58





Сегодня 29-й день протестов и гражданских акций по Грузии после решения правительства заморозить переговоры о вступлении в ЕС.



В столице и регионах продолжатся марши, дискуссии и шествия, объединяющие разные слои общества.



Требования протестующих неизменны — европейское будущее, назначение новых парламентских выборов и освобождение более 30 задержанных полицией на акциях протеста молодых людей, в отношении которых возбудили уголовные дела.



«Академия будущего Грузии» проводит третью народную дискуссию и приглашает к участию всех желающих. Тема не заявлена. Две предыдущие были посвящены забастовкам и студенческому активизму. Встреча пройдет в гостинице Fabrika Jungle Room (ул. Эгнате Ниношвили, 8) с 14:00 до 17:00.



В 16:00 состоится протестное шествие представителей креативной сферы – маркетологов, дизайнеров, пиарщиков, креаторов. Сбор у Дворца спорта на площади 26 Мая.



В 17:00 – марш специалистов аудио «Голос Грузию не заглушить!» к парламенту. Сбор у парка Ваке.



Шествие «Грузинские германисты за европейское будущее» состоится в 18:00. Участники собираются у первого корпуса ТГУ.



На сегодня запланирована совместная протестная акция грузинских армян и азербайджанцев. В 18:00 армяне собираются у станции метро «Авлабари», азербайджанцы – в сквере Гейдара Алиева. С этих локаций они идут к парламенту.



В 19:00 – «Шествие батумцев». Уроженцы Батуми собираются в саду Букия у станции метро «Технический университет».



На 19:00 также запланировано шествие старшеклассников трех престижных государственных столичных школ – Первой классической гимназии, Первой экспериментальной школы им. Зураба Жвания, Шестой школы. Они пойдут к парламенту от первого корпуса ТГУ и Филармонии.



В 19:00 у здания Общественного вещателя Грузии будут пройдет акция под названием «Дневной эфир народу». Накануне часть сотрудников ОВГ потребовали отвести дневной под обсуждение общественно-политических вопросов вместо показа фильмов и сериалов. Руководство пока отказывается, ссылаясь на технические проблемы из-за переезда в новое здание. Между тем, требование дневного эфира поддержали и участники протестов.



В 20:00 протестовать выходят дети священнослужителей. Участники акции «Дети духовных лиц на защиту европейского будущего» собираются на площади Европы и идут к парламенту. А в 20:00 с той же локации выступают сами служители Церкви. Их шествие пройдет под слоганом «Моя душа принадлежит Богу. Сердце – родине!



В Кутаиси традиционный всеобщий сбор назначен в 19:00 перед городской мэрией.

В Батуми в это же время – у Конституционного суда.



Жители Зугдиди начнут собираться в 16:00 у районной мэрии.





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