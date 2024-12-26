

Георгий Гахария о Михаиле Кавелашвили: кроме нескольких соседей его никто не признает

26.12.2024 12:53





Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария комментирует решение «Грузинской мечты» провести церемонию инаугурации Михаила Кавелашвили 29 декабря:



«Я предполагаю, что они проведут внутреннюю инаугурацию, в своем кругу. По сути, это трагедия для страны, когда т.н. президент, который, по сути, должен был сыграть роль моста в это очень трудное время, просто не сможет выйти из кабинета и не будет располагать ресурсами.



Не сможет взять трубку и поговорить с коллегой, кроме нескольких соседей, потому что его никто не признает. Это не трагедия одного человека, это трагедия страны», — заявляет Гахария.



Напомним, что инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента, но не признанного действующим президентом и оппозицией состоится в парламенте Грузии 29 декабря.



Оппозиция Грузии выражает поддержку президенту и предлагает Саломе Зурабишвили остаться во дворце Орбелиани после 29 декабря.





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