

«Мечта» не пригласила на инаугурацию Кавелашвили послов иностранных государств

26.12.2024 13:29





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на инаугурацию избранного Избирательной коллегией президента Грузии Михаила Кавелашвили послы зарубежных государств не приглашены.



По его словам, приглашение представителей иностранных стран на инаугурацию не планировалось.



«Послы не приглашены... Я даже не планировал приглашать на инаугурацию представителей иностранных государств. В то же время, разумеется, и зал имеет определенные ограничения, но и это не главное. Главное, что это официальная церемония, на которой должны присутствовать сами члены коллегии, а также полностью должны быть представлены конституционные органы», – заявил Папуашвили.



Напомним, что инаугурация Михаил Кавелашвили состоится 29 декабря в зале заседаний парламента Грузии.





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