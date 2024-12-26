

Нападение на участниц Женского марша — расследование начато, задержанных нет

26.12.2024 14:17





По факту нападения на участниц Женского марша в районе резиденции Атонели начато расследование по статье 126 Уголовного кодекса (насилие).



Об этом Netgazeti сообщило Министерство внутренних дел Грузии.



Вчера неизвестные лица стали конфликтовать с участницами Женского марша на территории новогодней деревни на Орбелиани. На видеозаписи видно, как они оскорбляют женщин, а один мужчина ударяет участницу митинга.





Напомним, в ходе нынешних протестных акций участились нападения со стороны т.н. титушек. Они нападают и избивают протестующих и журналистов, у некоторых пострадавших были зафиксированы тяжелые телесные повреждения, однако до сих пор ни один из участников насилия, не был привлечен к ответственности.





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