

Владелец телекомпании «Имеди» критикует «Грузинскую мечту» и Ираклия Кобахидзе

26.12.2024 14:36





Владелец телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе в интервью своему каналу по поводу нарратива «Грузинской мечты» заявил, что если в какой-то момент «не веришь, что от Грузии требовали ввязаться в эту войну (между Россией и Украиной), то все остальное — дурдом, т. е. тогда всякие действия, которые предпринимала «Грузинская мечта», ни во что не укладываются».



23 декабря Рухадзе рассказал также о встрече с премьер-министром «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе, где Кобахидзе объяснил свои действия. По словам Рухадзе, он сказал Ираклию Кобахидзе, что «это самая трудная история», в которую «многим» трудно поверить. Он также сказал Кобахидзе: «то, что мы вас внимательно выслушали и не перебивали, не означает, что мы все с вами согласны». Рухадзе также заявил, что «очень важно, чтобы, когда вы рассказываете эту историю, эта первая часть (о войне) была очень хорошо разъяснена».



Бизнесмен раскритиковал и лично Кобахидзе и заявил: «в этой ситуации, когда у него такая сложная работа, ему следует быть особенно бдительным. Например, не следует делать заявление, подобное тому, которое было сделано 28 ноября (о приостановке процесса вступления в ЕС), которое приходится менять и разъяснять».



Комментируя избрание «Грузинской мечтой» Михаила Кавелашвили президентом, Рухадзе заявил, что «можно было выбрать лучшего человека, более объединяющего человека, который более конструктивно работал бы с Западом».



Ираклий Рухадзе является соучредителем компании Hunnewell Partners, зарегистрированной в Великобритании. Эта компания управляет несколькими крупными активами в Грузии, в том числе телекомпанией «Имеди», «Либерти Банком», «Хейдельберг Цементом», «Руставской сталью» и «Магтикомом». Рухадзе является давним партнером и сторонником основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Согласно его странице в «Либерти Банке», где он является членом Наблюдательного совета, Рухадзе в настоящее время является гражданином США.



Неожиданному появлению Рухадзе предшествовало ужесточение санкций США и Великобритании против властей «Грузинской мечты» из-за насильственного подавления протестов. Блэр МакДугалл, представитель Лейбористской партии в Палате общин Великобритании, призвал провести расследование в отношении Hunnewell Partners по поводу владения телекомпанией «Имеди», поскольку эта телекомпания является «главным пропагандистским инструментом жестокой власти (Грузинской мечты) .



Представитель организации «Тбилиси Прайд» Тамар Джакели недавно написала о дочери Рухадзе, которая является гражданкой США и находится в браке человеком своего же пола. Джакели написала: «В очередной раз становится ясно, насколько аморальна пропаганда режима». Главные пропагандисты «Мечты» готовы обрекать на смерть людей, похожих на собственных детей, из-за идентичности, которую они не выбирали, только потому, что их к этому обязывает российский авторитарный почерк. По ее словам, «Ираклий Рухадзе мог бы оказаться на светлой стороне. Он мог бы быть гордым отцом и сказать, что да, его дочь — лесбиянка, и это нормальная история… но предпочел жадность и жажду власти тому, чтобы стоять на стороне дочери».



Источник: Civil Georgia

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