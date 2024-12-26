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Саакашвили: На наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно
26.12.2024 15:51
Мы являемся свидетелями великой борьбы и самоотверженности – на наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно, - об этом в социальной сети пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По заявлению экс-президента, он слышит много «несправедливого», и «осознанно» уклоняется от ответа.
«Мы являемся свидетелями великой борьбы и самоотверженности – на наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно. Я ценю их высокую гражданскую самоотверженность.
Я слышу много несправедливого, однако, исходя из важности дела, осознанно уклоняюсь от ответа. Придет и это время, на свободе у меня будет такая возможность.
До этого же, рядом с каждым борцом я вижу себя, так как то, что сейчас объединило грузинский народ, основу этого заложил я, и угроза потерять это ценой собственной жизни вернула меня на Родину»,- пишет Саакашвили.
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