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Саакашвили: На наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно


26.12.2024   15:51


Мы являемся свидетелями великой борьбы и самоотверженности – на наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно, - об этом в социальной сети пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По заявлению экс-президента, он слышит много «несправедливого», и «осознанно» уклоняется от ответа.

«Мы являемся свидетелями великой борьбы и самоотверженности – на наших глазах родилось новое, современное, мыслящее общество, победить которое невозможно. Я ценю их высокую гражданскую самоотверженность.

Я слышу много несправедливого, однако, исходя из важности дела, осознанно уклоняюсь от ответа. Придет и это время, на свободе у меня будет такая возможность.

До этого же, рядом с каждым борцом я вижу себя, так как то, что сейчас объединило грузинский народ, основу этого заложил я, и угроза потерять это ценой собственной жизни вернула меня на Родину»,- пишет Саакашвили.


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