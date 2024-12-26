

Бербок: Для Грузии мы приостановили проекты стоимостью более 200 миллионов Евро – мы рассматриваем последующие меры

26.12.2024 16:34





Большинство населения Грузии хочет, чтобы страна продолжила европейский путь, Европа в их сердцах, и проевропейский протест является их голосом, но правящая партия, ответственные лица "Грузинской мечты" отвечают на это запугиваниями, насилием и водометами, - об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.



Глава внешнеполитического ведомства Германии также отметила, что уже в течение нескольких недель тысячи грузин отважно проводят демонстрации для своего европейского будущего.



"Большинство населения Грузии хочет, чтобы страна продолжила европейский путь, Европа в их сердцах, и проевропейский протест является их голосом, но правящая партия, ответственные лица "Грузинской мечты" отвечают на это запугиваниями, насилием и водометами. Разворотом на антиевропейский путь "Грузинская мечта" целенаправленно заморозила процесс вступления Грузии в Евросоюз и фактически приостановила его. Из-за растущей авторитарной политики "Грузинской мечты", мы сейчас и в Евросоюзе должны обсуждать вопрос об официальном приостановлении указанного процесса", - говорится в заявлении.



"В результате, мы сократили сотрудничество с грузинскими властями и сократили проекты поддержки стоимостью более 200 миллионов Евро. В то же время, мы вместе с партнерами по Евросоюзу рассматриваем последующие меры, начиная от упразднения безвизового режима для грузинских чиновников до введения целенаправленных санкций. Мяч на поле "Грузинской мечты", они должны сделать все для завершения политического кризиса, восстановления доверия, а также сделать все для того, чтобы предложить грузинскому народу реальные перспективы – для возврата на путь вступления в Евросоюз, но, в первую очередь, для хорошего будущего каждого и каждого гражданина Грузии", - говорится в заявлении.





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