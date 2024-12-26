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Гахария: Легитимацию президента не создает атрибутика. Источник легитимации – доверие народа
26.12.2024 17:02
Доведение протеста до того, чтобы выйти или остаться в здании или физически защищать резиденцию президента, обесценивает протест, - об этом в социальной сети пишет лидер партии "Гахария для Грузии" Георгий Гахария.
По его словам, на проспекте Руставели народ защищает намного большие и важные ценности, и именно поэтому протест является столь успешным.
Гахария также требует своевременного объявления конкретных дат освобождения лиц, задержанных в ходе акций протеста, и назначения новых парламентских выборов.
"Легитимацию президента не создает атрибутика, тем более здание. Источник легитимации – доверие народа.
Доведение протеста до того, чтобы выйти или остаться в здании или физически защищать резиденцию президента, обесценивает протест.
На проспекте Руставели народ защищает намного большие и важные ценности, и именно поэтому протест является столь успешным.
Мы должны беречь народ! Веру в победу! Единство вокруг целей и ценностей протеста! Только так протест станет воистину всеобъемлющим", - заявил Гахария.
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