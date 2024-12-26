

Джо Уилсон: Президент Дональд Трамп очень ясно дал понять, как он относится к самопровозглашенным врагам Америки

26.12.2024 19:28





«Если Бидзина Иванишвили осуществит свой план по уничтожению грузинской демократии 29 декабря, ему следует ожидать такой реакции, какой он и представить себе не мог», — написал в социальной сети председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец и автор «MEGOBARI акта» Джо Уилсон.



«Президент Дональд Трамп очень ясно дал понять, как он относится к самопровозглашенным врагам Америки. Если Бидзина Иванишвили осуществит свой план по уничтожению грузинской демократии 29 декабря, ему следует ожидать такой реакции, какой он и представить себе не мог», — написал Джо Уилсон.







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