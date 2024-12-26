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Саломе Зурабишвили представила группу юристов, которую будет координировать Эка Беселия


26.12.2024   20:21


Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила группу юристов, которую будет координировать «Дом правосудия», основанный Экой Беселия.

Как заявила Зурабишвили, группа юристов и адвокатов будет защищать граждан и давать им юридические консультации. По словам президента, будет работать и горячая линия.

«Эта группа представляет собой группу адвокатов и юристов, которые объединились, чтобы защитить наших граждан, давать им юридические консультации. Все это будет бесплатно. Это очень большое, я бы сказала, выражение гражданского чувства. На наших глазах с разных сторон и направлений создается настоящее свободное грузинское общество», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, это источник надежды, потому что устоявшемуся обществу никогда не сможет бросить вызов какой-либо режим.

«Я хочу сказать этим людям, что это очень признательно с нашей стороны, потому что мы хотим, чтобы те люди, которые сегодня находятся в тюрьме или которым завтра будут угрожать, были еще более защищены. Мы хотим, чтобы они вышли из тюрьмы как можно скорее. Я также уверена, что они будут освобождены очень быстро, потому что другого выбора у этого режима не будет», — заявила Саломе Зурабишвили.


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