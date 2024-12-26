

Жена и дочь бывшего премьер-министра Зураба Жвания вышли на протестную акцию в Тбилиси

26.12.2024 20:25





Марш Зураба Жвания идет к парламенту от первого корпуса ТГУ.



«Я грузин, а значит, я – европеец!» - автору этой фразы Зурабу Жвания, бывшему премьер-министру Грузии, в декабре этого года мог исполниться 61 год.



А фразу, ставшую афоризмом он произнес четверть века назад, когда Грузию приняли в Совет Европы.



Жвания абсурдно и нелепо погиб менее чем через полтора года после "революции роз". Политологи раньше пытались рассуждать, как развивалась бы Грузия, если бы Жвания был жив. Но история не имеет сослагательного наклонения.



И спустя годы после гибели премьер-министра его имя остается актуальным для грузинской политики.





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