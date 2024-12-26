

Каладзе уволил сотрудника мэрии, протестовавшего против приостановки евроинтеграции

26.12.2024 21:16





Мэр Тбилиси Каха Каладзе уволил сотрудника мэрии с ограниченными возможностями Гигу Софромадзе, который критиковал решение партии «Грузинская мечта» о приостановке процесса евроинтеграции и участвовал в марше госслужащих на проспекте Руставели.



— «Меня уволили с работы. После 8 лет работы оказалось, — чем я занимался, больше не нужно… Я не знаю, стоит ли мне расстраиваться или злиться, но у меня есть вопросы. Что мне могут сказать? Чем мне могут угрожать? Сколько они могут мне заплатить, чтобы я перестал высказываться — не только о моих коллегах, но и о ком-либо ещё?» — написал Софромадзе.



Он опубликовал документы, связанные с его увольнением, из которых следует, что был внештатным сотрудником мэрии и был уволен по причине того, что его деятельность «более не требуется».



Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил сотрудникам муниципалитета, которые критиковали решение «Грузинской мечты» о приостановке процесса вступления в Европейский союз.



Каладзе заявил, что «попытки саботажа» не останутся без ответа. Это заявление последовало за его объявлением о начале процесса реорганизации в мэрии. Объявление о реорганизации появилось после того, как часть сотрудников мэрии публично раскритиковала приостановку евроинтеграции.



Гига Софромадзе присоединился к этой критике и участвовал в марше госслужащих, который прошёл на проспекте Руставели.





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