

Ушедший недавно высокопоставленный чиновник МВД Грузии покинул страну вместе с семьей

27.12.2024 00:20





Бывший высокопоставленный чиновник, начальник отдела оперативного планирования спецназа Грузии Иракли Шаишмелашвили покинул страну вместе с семьей. Об этом он сообщил в социальных сетях.



В своем посте на Fb он отметил президента Саломе Зурабишвили и посольство США.



"На данном этапе я ограничусь только благодарностью. Особая благодарность тем людям, которые выразили невероятную поддержку и любовь. Надеюсь, у меня будет возможность достойно отплатить за это уважение. P.S. Скоро вернемся" – пишет Шаишмелашвили.



Иракли Шаишмелашвили покинул МВД 4 декабря.



Его решению предшествовало жесткое подавление протестных акций перед парламентом со стороны МВД, в том числе Департамента особых поручений, незаконному задержанию граждан, преследованию, избиению и пыткам.





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