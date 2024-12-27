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Ушедший недавно высокопоставленный чиновник МВД Грузии покинул страну вместе с семьей


27.12.2024   00:20


Бывший высокопоставленный чиновник, начальник отдела оперативного планирования спецназа Грузии Иракли Шаишмелашвили покинул страну вместе с семьей. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В своем посте на Fb он отметил президента Саломе Зурабишвили и посольство США.

"На данном этапе я ограничусь только благодарностью. Особая благодарность тем людям, которые выразили невероятную поддержку и любовь. Надеюсь, у меня будет возможность достойно отплатить за это уважение. P.S. Скоро вернемся" – пишет Шаишмелашвили.

Иракли Шаишмелашвили покинул МВД 4 декабря.

Его решению предшествовало жесткое подавление протестных акций перед парламентом со стороны МВД, в том числе Департамента особых поручений, незаконному задержанию граждан, преследованию, избиению и пыткам.


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