

Хазарадзе:Когда вы поучаете другую оппозиционную партию, вы должны сказать вслух, откуда вы финансируетесь

27.12.2024 11:29





«В этот чрезвычайно важный и полный вызовов период я не собираюсь углубляться в эту тему, но стоит отметить, что повторение «коцевского» нарратива о финансировании партий некоторыми оппозиционерами — не что иное, как участие в «месседжбоксе» и сценарии «Грузинской мечты», — написал лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в социальной сети.



«Теперь я изложу нашу позицию: зарплаты депутатов, избранных от нас, отменены. Что касается финансирования партии, это бюджетные средства, и их получение будет остановлено моментально, как только наши заявления об аннулировании мандатов будут удовлетворены. До тех пор эти средства будут направлены на поддержку пострадавших во время протестных акций и других нуждающихся, что мы и так делаем.



Бюджетные средства не имеют никакого отношения к легитимации парламента.



P.S. Когда критикуешь другую оппозиционную партию, ты должен громко заявить, откуда ты финансируешься! Я уже писал об этом здесь, на этот вопрос я не получил ответа на частной встрече. Я не хотел этой полемики, но если ты говоришь в «месседжбоксе» «Мечты», пусть открыто выяснится, кто есть кто и чью игру играет.



Кому выгодно сейчас перекрывать американский натиск на «Мечту» и запутывать избирателей перед 29 декабря?!», — пишет Мамука Хазарадзе.



Согласно информации ЦИК, на основании результатов парламентских выборов, со второго дня после признания полномочий новоизбранного парламента, с 26 ноября, право на получение государственного финансирования получили следующие семь политических объединений: «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены Гварамия Мелия Гирчи Дроа», «За Грузию» (Гахария), «Лело для Грузии», «Альянс патриотов Грузии», «Новый политический центр — Гирчи». Партия «Коалиция за перемены Гварамия Мелия Гирчи Дроа» отказалась от финансирования. Соответственно, государственное финансирование будут получать шесть политических объединений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





