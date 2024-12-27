

Ираклий Кобахидзе: Сегодняшняя Грузия – это не Украина 2013 года

27.12.2024 11:29





«Современная Грузия — это не Украина 2013 года, это государство с крепкими институтами, включая сильные правоохранительные структуры, и здесь невозможно реализовать тот сценарий, который был разыгран в 2013 году и погубил Украину», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире программы «Имеди LIVE».



По словам Ираклия Кобахидзе, в стране нет никаких шансов на насилие или эскалацию ситуации.



«Самое главное — этот организованный насильственный ресурс из около 500 человек нейтрализован, и когда у тебя нет ресурса для насилия и народ не выходит на акции, то в такой ситуации у них нет никакого шанса устроить какую-либо эскалацию. У меня есть ожидания, что, поскольку у оппозиции нет другого пути, они предпочтут вернуться в парламент. Думаю, так и будет в феврале. Уже на первом заседании мы, возможно, увидим полный зал заседаний. В противном случае они просто совершат политическое самоубийство. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Главное, что должно понять общество, это то, что ни одно решение эти люди, представители этих четырёх политических партий, не принимают самостоятельно. Нулевая независимость. Это также одна из причин, почему они находятся в состоянии постоянного самоувечья. Каждый раз они выполняют задания и ни в одном случае не принимают самостоятельных решений. Поэтому им приходится часто находиться в режиме самоувечья. На сто процентов, полностью, каждый их шаг диктуется извне, не говоря уже о том, что их не интересуют национальные интересы нашей страны, они даже не могут следовать своим собственным интересам. Единственное, чему они следуют, — это внешние указания, и действуют они только под их диктовку, больше ничего», — заявил премьер-министр.







Автор - Леван Дзнеладзе







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





