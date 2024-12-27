

Кобахидзе: Законченное дело – парламент состоялся, правительство состоялось, инаугурация президента состоится в течение трех дней

27.12.2024 11:30





Те недочеты, о которых идет речь в заключении ОБСЕ/БДИПЧ, можно прочесть в избирательном заключении в отношении любой страны, поэтому, нет оснований ни для чего, законченное дело – парламент состоялся, правительство состоялось, инаугурация президента состоится в течение трех дней, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, сегодня "оппозиция уже признала легитимацию выборов, когда не отказалась от получения финансирования".



„Те недочеты, о которых идет речь в заключении ОБСЕ/БДИПЧ, можно прочесть в избирательном заключении в отношении любой страны, поэтому, нет оснований ни для чего, законченное дело – парламент состоялся, правительство состоялось, инаугурация президента состоится в течение трех дней. Всё закончилось, и они это хорошо понимают. Ежедневно они не могут собрать и1000 человек. Это сегодняшняя данность. Учитывая все это, в феврале они могут раньше нас прийти в парламент. Сегодня они уже признали легитимацию выборов, когда не отказались от получения финансирования. Если ты не признаешь результаты, как ты на основании этих результатов получаешь финансирование? Как только им довелось коснуться ощутимой выгоды, они тотчас признали выборы. Конечно, указанный процесс продолжится“, - заявил в эфире телеканала «Имеди» Кобахидзе.





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