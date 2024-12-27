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Трамп назначил чиновником Пентагона инвестора, которому «Мечта» отказала в строительстве порта Анаклия
27.12.2024 11:30
Избранный президент США Дональд Трамп назначил инвестора-миллиардера Стива Файнберга на должность заместителя министра обороны (Пентагон) 22 декабря.
Файнберг является основателем и соисполнительным директором фонда прямых инвестиций Cerberus Capital Management LP. Он был членом консультативного совета по разведке в администрации Трампа в 2017-2021 годах.
Файнберг станет вторым человеком в Пентагоне после того, как Трамп выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны. Слушания по их отбору на эту должность состоятся в Конгрессе в ближайшие недели.
Cerberus Capital Management является одной из американских компаний, которая была заинтересована в инвестировании в порт Анаклия до расторжения соглашения между консорциумом Анаклия и правительством. После того, как правительство и финансовые учреждения не смогли согласовать план из 8 пунктов по финансированию проекта глубоководного морского порта Анаклия, поиск новых инвесторов был включен в повестку дня до 31 декабря 2019 года.
Известно, что одним из двух потенциальных инвесторов, появившихся за этот период, была Cerberus Capital Management LP, которая запросила письменное подтверждение от правительства о приемлемости инвестора.
Однако, по словам консорциума «Анаклия», несмотря на обещание, правительство не подготовило соответствующее письмо, и 9 января 2020 года соглашение с консорциумом было объявлено правительством расторгнутым.
Напомним, согласно нарративу «Грузинской мечты», на фоне «нежелательной отметки» в отношениях Тбилиси и Вашингтона, лидеры партии олигарха Иванишвили надеются на перезагрузку отношений после инаугурации президента Дональда Трампа.
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